Zangrillo | In Cdm stop a dichiarazione Isee e arriva tessera elettorale digitale

Giovedì il Consiglio dei ministri approverà un nuovo decreto con altre semplificazioni, tra cui lo stop alla dichiarazione Isee e l’introduzione della tessera elettorale digitale. Zangrillo ha annunciato che si tratta di un pacchetto che si aggiunge alle 400 misure già presentate, con l’obiettivo di rendere più semplice e rapido l’accesso ai servizi pubblici.

(Adnkronos) – Novità al prossimo Cdm sul fronte semplificazioni. "Giovedì in Consiglio dei ministri porteremo un decreto che conterrà un altro pacchetto che completa le 400 semplificazioni che abbiamo già presentato", ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a 'Tg2 Post' illustrando alcuni dei provvedimenti. "Uno sarà sulle carte di identità – ha spiegato – per cui gli ultrasettantenni non avranno più bisogno di rinnovare la carta di identità perché per loro sarà illimitata. Una seconda semplificazione è sulla tessera elettorale, non ci sarà più bisogno di avere la tessera cartacea ma ne avremo una digitale, pertanto non ci sarà più bisogno di recarsi in comune quando si cambia residenza e quando si cambia comune".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Governo sta lavorando a un nuovo decreto, ancora in bozza, per semplificare l’accesso ai servizi pubblici per gli over 70, introducendo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità “senza scadenza”.

È in fase di sviluppo la tessera elettorale digitale, prevista dal decreto PNRR attualmente in discussione presso il governo.

