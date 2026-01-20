È in fase di sviluppo la tessera elettorale digitale, prevista dal decreto PNRR attualmente in discussione presso il governo. Questa innovazione mira a semplificare l'accesso alle procedure elettorali, offrendo uno strumento più pratico e sicuro. La sua introduzione è prevista a breve, con modalità di funzionamento ancora da definire, ma rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi pubblici.

La tessera elettorale si prepara a entrare nell’era digitale. La novità è contenuta nel decreto Pnrr su cui lavorano da settimane i tecnici del governo e che dovrebbe approdare a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento accompagna l’ultima fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e interviene su una serie di aspetti molto concreti della vita quotidiana, dalle ricevute dei pagamenti elettronici alla durata dei documenti d’identità, fino appunto alle modalità con cui si esercita il diritto di voto. Nel capitolo dedicato alle semplificazioni, il decreto apre alla possibilità di richiedere e utilizzare la tessera elettorale anche in formato digitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - In arrivo la tessera elettorale digitale: da quando e come funziona

Addio tessera elettorale cartacea, presto in arrivo quella digitale: ecco cosa e come cambiaL’Italia sta introducendo la tessera elettorale digitale, sostituendo quella cartacea.

In arrivo la tessera elettorale digitale, addio a quella cartacea: la novità nel decreto PnrrÈ in fase di sviluppo la tessera elettorale digitale, secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto PNRR.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Anagrafe, in arrivo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità semplificata per over 70; Tessera sanitaria scaduta, cosa fare se non si riceve a casa quella nuova; In arrivo la tessera elettorale digitale, addio a quella cartacea: la novità nel decreto Pnrr; Tessera elettorale digitale in arrivo e altre novità del decreto Pnrr.

In arrivo la tessera elettorale digitale, addio a quella cartacea: la novità nel decreto Pnrr - Arriva la tessera elettorale in formato digitale. È la novità contenuta nella bozza del nuovo decreto Pnrr che prevede anche l'abolizione del rinnovo ... fanpage.it

Novità per la tessera elettorale e la carta d'identità per gli over 70 - Con il decreto Pnrr sono in arrivo delle novità per i documenti degli over 70 sulla tessera elettorale e sulla carta d’identità ... alfemminile.com

Addio al formato cartaceo: la tessera elettorale diventerà digitale. La novità è contenuta nel nuovo decreto PNRR e segna un cambiamento importante per il voto in Italia. https://www.fanpage.it/politica/in-arrivo-la-tessera-elettorale-digitale-addio-a-quella-car facebook

Anagrafe, in arrivo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità semplificata per over 70 ilsole24ore.com/art/anagrafe-a… x.com