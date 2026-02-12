Wolfsburg Juventus Women LIVE | Capeta all’esordio e subito titolare! È in tandem con Vangsgaard

Questa sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women. Capeta esordisce dal primo minuto e si posiziona accanto a Vangsgaard in attacco. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre determinate a fare risultato. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà il match in questa sfida importante.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women's Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l'approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.45 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Wolfsburg Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Wolfsburg Juventus Women: il pre-partita.

