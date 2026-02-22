Ternana Juventus Women 1-2 LIVE | Rusek attenta su Pirone

Rusek si ferma sul tiro di Pirone, determinando il risultato finale di 2-1 nella partita tra Ternana e Juventus Women. La portiere ha evitato un pareggio con un intervento deciso nel secondo tempo, ma non è riuscita a bloccare il gol decisivo. La gara si è disputata davanti a circa 1.500 spettatori, che hanno visto le ospiti conquistare i tre punti con una rete nel finale. La sfida ha mostrato l’intensità delle due squadre in campo.

© Juventusnews24.com - Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: Rusek attenta su Pirone

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 57? Lampo di Pirone – Tiro velenoso sul primo palo, Rusek si allunga in corner 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+4? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+4? Punizione Brighton – Cerca la soluzione di potenza sul tocco corto di Wälti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: missile di Brighton e pallonetto di Capeta, poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLOBrighton ha segnato il primo gol di tacco, mentre Capeta ha concluso con un pallonetto, portando la Juventus Women in vantaggio. Ternana Juventus Women LIVE: Rusek titolare, Pinto alle spalle di Capeta-VangsgaardRusek gioca titolare nella partita tra Ternana e Juventus Women, causata dall'assenza di alcune protagoniste. Ternana-Juventus Women 0-0, Vangsgaard vicina al vantaggio11' - Ci prova anche la Ternana con Pirone! Tiro di destro da centro area parato sotto la traversa da Rusek. 8' - Occasione Juventus! Ci prova Vangsgaard con un bel tiro potente ... tuttojuve.com Ternana-Juventus Women 0-0, Vangsgaard ancora vicinissima al gol20' - Occasione anche per la Ternana con Ciccotti che si smarca bene in area ma alla fine il suo tiro termina sul fondo. 19' - Ancora Vangsgaard vicinissima al gol! Sugli sviluppi ... tuttojuve.com