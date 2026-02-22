Ternana Juventus Women 1-2 LIVE | rischi su Pirone e Pacioni

Pirone e Pacioni sono state coinvolte in due episodi che hanno influenzato il risultato tra Ternana e Juventus Women, conclusosi con un punteggio di 1-2. La partita ha visto diverse azioni intense in area di rigore, con i rischi per le giocatrici che hanno cercato di difendere il risultato. La tensione si è fatta sentire soprattutto nel secondo tempo, quando le due attaccanti hanno tentato di creare occasioni decisive. La sfida prosegue con molte emozioni in campo.

Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. Ternana Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 64? Tiro Pellegrino Cimò – Rientra sul destro da dentro l'area e cerca il secondo palo. Pallone vicino al bersaglio 63? Cresce la Ternana – La Juventus non ha approcciato la ripresa in maniera risoluta 62? Occasione Pacioni – Arriva alla deviazione sotto misura su punizione.

Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: Rusek attenta su PironeRusek si ferma sul tiro di Pirone, determinando il risultato finale di 2-1 nella partita tra Ternana e Juventus Women.

Ternana Juventus Women 1-2 LIVE: missile di Brighton e pallonetto di Capeta, poi accorcia Pirone su rigore INTERVALLOBrighton ha segnato il primo gol di tacco, mentre Capeta ha concluso con un pallonetto, portando la Juventus Women in vantaggio.

Ternana-Juventus Women 0-0, Vangsgaard vicina al vantaggio11' - Ci prova anche la Ternana con Pirone! Tiro di destro da centro area parato sotto la traversa da Rusek. 8' - Occasione Juventus! Ci prova Vangsgaard con un bel tiro potente ... tuttojuve.com

Ternana-Juventus Women 0-0, Vangsgaard ancora vicinissima al gol20' - Occasione anche per la Ternana con Ciccotti che si smarca bene in area ma alla fine il suo tiro termina sul fondo. 19' - Ancora Vangsgaard vicinissima al gol! Sugli sviluppi ... tuttojuve.com

