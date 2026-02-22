Ternana Juventus Women 0-1 LIVE | missile di Brighton

Brighton ha segnato il gol decisivo contro la Ternana Juventus Women, portando i tre punti a casa. La rete è arrivata dopo un’azione veloce sulla fascia destra, che ha sorpreso la difesa avversaria. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie alla precisione del suo tiro dalla distanza. La squadra ospite ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a pareggiare. La Ternana Juventus Women cerca ora nuove strategie per le prossime sfide.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 28? Gol Brighton – Questa volta è molto intelligente il lavoro di Pinto che spalanca il campo all'americana che arriva al limite e sgancia un gran tiro in corsa che si spegne sotto l'incrocio.