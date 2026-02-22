Ternana Juventus Women 0-2 LIVE | missile di Brighton e pallonetto di Capeta

Brighton segna con un missile e Capeta realizza un pallonetto, portando la Juventus Women alla vittoria contro la Ternana. La partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A Women, si gioca in un campo umido dopo le piogge della mattina. La Ternana cerca di reagire, ma le azioni offensive dei bianconeri sono più efficaci. La squadra di casa si affida ai contrattacchi, anche se fatica a trovare la rete. La partita si avvia alla conclusione con il punteggio di 0-2.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l’eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l’ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 0-2: sintesi e moviola. 34? Gol Capeta – Grande palla verticale e filtrante di Calligaris per la portoghese che supera Schroffenegger con un pallonetto pregevole 32? Pirone non arriva sul cross di Soares Martins – Bel traversone avvitato, ma Pirone è in ritardo 28? Gol Brighton – Questa volta è molto intelligente il lavoro di Pinto che spalanca il campo all’americana che arriva al limite e sgancia un gran tiro in corsa che si spegne sotto l’incrocio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

