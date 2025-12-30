Episodio di assistenza negata | Emergenza dignità al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio

Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e USB PI segnalano un nuovo episodio di assistenza negata presso l’ospedale San Pio. L’episodio evidenzia criticità nella gestione dei servizi di emergenza e la necessità di interventi per garantire il rispetto della dignità e dei diritti dei pazienti. La problematica richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria offerta.

Le Segreterie Provinciali di FP CGIL, UIL FPL, FIALS, Nursing Up e USB PI denunciano l'ennesimo episodio di assistenza negata presso l'Azienda Ospedaliera "San Pio". Le cronache odierne riportano il caso emblematico di una paziente oncologica costretta a trascorrere circa 200 ore su una barella del Pronto Soccorso in attesa di un posto letto o di accertamenti specialistici. Questa vicenda rappresenta solo la punta dell'iceberg di una condizione definita dai sindacati come "vergognosa e inaccettabile". Il Pronto Soccorso del "Rummo" è descritto come un "luogo sospeso" dove: La dignità umana di cittadini e lavoratori è perennemente messa in discussione.

