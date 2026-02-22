tensione francia usa parigi convoca ambasciatore per le parole su morte deranque

La Francia ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti, Charles Kushner, dopo le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sulla morte di Quentin Deranque. Deranque, militante di estrema destra, è stato ucciso dopo un’aggressione a Lione. Parigi critica le parole di Washington, ritenendole inopportune e provocatorie. Il governo francese chiede chiarimenti e ribadisce la sua posizione contro ogni forma di violenza. La tensione tra i due paesi si intensifica sulla vicenda.

La Francia ha convocato l’ambasciatore Usa Charles Kushner per protestare contro le dichiarazioni dell’ amministrazione Trump sulla morte del militante di estrema destra Quentin Deranque, deceduto dopo un’aggressione subita a Lione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, spiegando che si tratta di una reazione alla dichiarazione che era stata diffusa dall’Ufficio antiterrorismo del dipartimento di Stato Usa, che su X aveva scritto: “Le notizie, confermate dal ministro dell’Interno francese, secondo cui Quentin Deranque è stato ucciso da militanti di sinistra, dovrebbero preoccuparci tutti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

