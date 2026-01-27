L’ambasciata italiana in Iran è stata convocata dall’ambasciatore di Teheran a seguito delle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie rivoluzionarie. La questione riflette le tensioni tra i due paesi e la delicata situazione diplomatica in atto. È importante monitorare gli sviluppi e le risposte ufficiali per comprendere le future relazioni bilaterali.

Teheran ha infatti convocato l’ambasciatore italiano, Paola Amedei, al ministero degli Esteri per discutere di queste affermazioni, come riporta il Teheran Times. Poco dopo, anche la Farnesina ha confermato la convocazione, spiegando che la richiesta è giunta da Ali Reza Yousefi, e direttore generale per l’Europa occidentale. Yousefi ha definito quelle di Tajani “dichiarazioni irresponsabili” e ha messo in guardia l’ambasciatrice sulle “conseguenze dannose” in caso di inserimento delle Guardie Rivoluzionarie nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche. Inoltre, il direttore ha esortato l’Italia a rivedere quelli che ha definito “approcci sconsiderati” nei confronti dello Stato islamico, come riferito da Iran International. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran convoca l’ambasciatore italiano Amedei: “Parole di Tajani su pasdaran sono irresponsabili”

Approfondimenti su Teheran Italia

L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici.

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teheran Italia

Argomenti discussi: Carabinieri minacciati a Ramallah, Tajani convoca ambasciatore israeliano che dice:Indagheremo - l portavoce delle IDF ha annunciato che è stato eliminato il terrorista Ali Nour al-Din appartenente ad Hezbollah; Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in Cisgiordania, Tajani convoca ambasciatore; L'Iran convoca l'ambasciatore italiano, 'irresponsabili dichiarazioni del ministro'; Carabinieri minacciati da un colono israeliano. Tajani convoca l'ambasciatore.

Iran, Tajani: I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici. Teheran convoca l’ambasciatore italianoTensione tra Italia e Iran dopo che Tajani ha annunciato di voler inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche UE ... ilfattoquotidiano.it

L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana: 'Irresponsabili dichiarazioni del ministro'L'Iran ha convocato l'ambasciatrice italiana Paola Amadei al ministero degli Esteri dopo quelle che ha definito dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano sulle Guardie ... ansa.it

L'#Iran convoca l'ambasciatrice italiana #PaolaAmadei per le "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano", #AntonioTajani, sulle Guardie rivoluzionarie. Un caso diplomatico - facebook.com facebook

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana per la proposta del governo di classificare i Guardiani della rivoluzione come organizzazione terroristica x.com