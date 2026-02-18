Francia allarme bomba in sede Lfi a Parigi Salgono a 11 i fermati per la morte di Quentin Deranque
A Parigi, un allarme bomba alla sede de La France Insoumise ha portato all’evacuazione dell’edificio. In questi momenti, sono stati fermati in totale 11 persone per il coinvolgimento nella morte di Quentin Deranque, avvenuta nei giorni scorsi. La polizia sta indagando sui collegamenti tra l’allarme e le persone fermate.
La sede nazionale del partito di sinistra La France Insoumise (Lfi) a Parigi è stata “ evacuata” per “un allarme bomba”. Lo ha reso noto il coordinatore nazionale del movimento di sinistra francese, Manuel Bompard. “La polizia è sul posto. Tutti i dipendenti e gli attivisti sono al sicuro “, ha scritto Bompard in un post sul social X. Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe. Les services de police sont sur place. L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité. — Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026 Le accuse a Lfi per la morte di Quentin Deranque. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Francia sotto shock per la morte di Quentin Deranque: scontro politico e polemiche internazionaliQuentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale.
Francia, cos’è La Jeune Garde: collettivo antifascista sospettato della morte di Quentin DeranqueA Lione, la morte di Quentin Deranque, attivista di estrema destra, ha portato all’apertura di un’indagine contro il collettivo antifascista La Jeune Garde, sospettato dell’omicidio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Binari sabotati a Bologna, le analogie con i blitz degli anarchici francesi: caccia alle tracce sulla bomba inesplosa; Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe; Tolosa, in ospedale con una bomba nel retto: il gioco erotico finisce in tragedia | Libero Quotidiano.it; Roma, allarme per valigia abbandonata in via del Corso.
In Francia allarmi bomba e attacchi contro gli ebrei. Colpite scuole e sinagogheSecondo un sondaggio su larga scala condotto dall’Ifop, l’86 per cento degli ebrei francesi afferma di temere di restare vittima di attacchi antisemiti in misura maggiore dal 7 ottobre. Intanto ecco l ... ilfoglio.it
Tolosa, allarme bomba in pronto soccorso: aveva un cimelio del 1918 nel rettoUna notte di ordinaria follia si è trasformata in un’operazione ad alto rischio all’ospedale Rangueil di Tolosa, in Francia. Tra sabato e domenica, il pronto soccorso non ha dovuto gestire solo un’eme ... msn.com
Nove persone sono state fermate in Francia sospettate per l'omicidio del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, aggredito giovedì scorso a Lione facebook
ATTENZIONE: CON QUESTO CLIMA PURE IN ITALIA CI SCAPPERÀ IL MORTO. OCCORRE ARGINARE LA VIOLENZA DELLA SINISTRA Quentin Deranque aveva 23 anni e una colpa imperdonabile: non essere di sinistra. Quindi manifestanti di sinistra, que x.com