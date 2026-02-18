A Parigi, un allarme bomba alla sede de La France Insoumise ha portato all’evacuazione dell’edificio. In questi momenti, sono stati fermati in totale 11 persone per il coinvolgimento nella morte di Quentin Deranque, avvenuta nei giorni scorsi. La polizia sta indagando sui collegamenti tra l’allarme e le persone fermate.

La sede nazionale del partito di sinistra La France Insoumise (Lfi) a Parigi è stata “ evacuata” per “un allarme bomba”. Lo ha reso noto il coordinatore nazionale del movimento di sinistra francese, Manuel Bompard. “La polizia è sul posto. Tutti i dipendenti e gli attivisti sono al sicuro “, ha scritto Bompard in un post sul social X. Le siège national de la France insoumise vient d’être évacué suite à une menace à la bombe. Les services de police sont sur place. L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité. — Manuel Bompard (@mbompard) February 18, 2026 Le accuse a Lfi per la morte di Quentin Deranque. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, allarme bomba in sede Lfi a Parigi. Salgono a 11 i fermati per la morte di Quentin Deranque

Francia sotto shock per la morte di Quentin Deranque: scontro politico e polemiche internazionaliQuentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale.

Francia, cos’è La Jeune Garde: collettivo antifascista sospettato della morte di Quentin DeranqueA Lione, la morte di Quentin Deranque, attivista di estrema destra, ha portato all’apertura di un’indagine contro il collettivo antifascista La Jeune Garde, sospettato dell’omicidio.

