Tennis Ct La Fantina al top Conquista di nuovo il titolo regionale

Il Circolo Tennis La Fantina di Montepulciano ha vinto il titolo regionale di quarta categoria maschile (indoor) perché ha battuto in finale il Tc Poggibonsi A. La vittoria arriva dopo una serie di partite intense e dure, che hanno visto i giocatori mettere in mostra grande determinazione. La finale si è svolta nel fine settimana, attirando molti appassionati locali. La squadra di La Fantina si prepara ora alle prossime sfide, puntando a confermare il successo ottenuto.

Un titolo regionale di tennis per Montepulciano. Il Ct La Fantina conquista di nuovo il Campionato invernale di quarta categoria maschile (indoor) battendo in finale un altro circolo del territorio senese, il Tc Poggibonsi A. Decisive le vittorie di Luca Bertocci e Domenico La Cognata in singolare, tennisti di valore che sono un "lusso" per la quarta categoria. Bertocci ha sconfitto 62 76 Andrea Maggi, La Cognata ha avuto la meglio, sempre in due set, su Niccolò Aiazzi grazie ad un doppio 62. Della squadra fanno parte anche Michele Pellegrini, Francesco Denza, Lorenzo Pellegrini, Federico Bellini, Matteo Farsetti e Riccardo Di Pisello.