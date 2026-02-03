Alga Atletica Arezzo subito un titolo nel 2026 | Mencacci campione toscano indoor nei 50 piani

L’Atletica Arezzo vola subito in testa alla stagione 2026. Leonardo Mencacci si aggiudica il titolo toscano indoor nei 50 piani, portando la squadra alla prima vittoria ufficiale dell’anno. La vittoria arriva in un momento importante, segno che l’Arezzo vuole già fare bene e dimostrare di essere in forma. La società festeggia e guarda con fiducia alla strada che si apre davanti.

Il 2026 si apre nel migliore dei modi per la Alga Atletica Arezzo, che festeggia il primo titolo regionale della nuova stagione grazie a Leonardo Mencacci. L’atleta classe 2014 ha conquistato l’oro nei 50 piani categoria Ragazzi ai Campionati Toscani Indoor di Carrara, imponendosi su un lotto di ben ottantasei concorrenti provenienti da tutta la regione. All’esordio nella categoria Ragazzi, Mencacci è stato protagonista di una prova di altissimo livello, chiudendo la gara in 7.42 secondi: un tempo che rappresenta il suo nuovo record personale e che gli ha permesso di risultare il migliore del suo anno di nascita. 🔗 Leggi su Lortica.it

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Leonardo Mencacci, un ragazzino del 2014, ha vinto il suo primo titolo regionale con l’Alga Atletica Arezzo.

L’Alga Atletica Arezzo ha partecipato al Meeting Nazionale Indoor di Ancona, evento di apertura della stagione sportiva.

