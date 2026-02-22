Teatro Comunale sulle punte Ma la partenza è a tutto hip hop

Mourad Merzouki ha portato al Teatro Comunale di Bologna il suo nuovo spettacolo, Beauséjour, che si inaugura il 6 e 7 marzo. La causa di questa anteprima è l’attesa di un balletto che unisce hip hop e danza contemporanea. Merzouki, noto coreografo, ha creato questa produzione per il festival Les Nuits de Fourvière. Il pubblico aspetta con entusiasmo questa prima, che promette di sorprendere gli spettatori con un mix di energia e tecnica.

Conto alla rovescia per il debutto della Stagione Danza al Teatro Comunale di Bologna che il 6 e 7 marzo si inaugura al Nouveau con uno spettacolo intrigante di cui molto si parla: Beauséjour, creazione del 2024 del coreografo 'per eccellenza' dell'hip-pop Mourad Merzouki con il suo progetto Compagnie Käfig, nata per Les Nuits de Fourvière – Festival international de la Métropole de Lyon. Ma ieri, intanto, in Salaborsa tutti e cinque gli spettacoli in programma sono stati nuovamente presentati alla cittadinanza dalla Sovrintendente Elisabetta Riva, dal direttore artistico Pierangelo Conte e la coordinatrice Stagione Danza Vittoria Cappelli.