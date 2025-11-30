Hip Hop La Methode Il tempo dell’etica e della sostenibilità

Passione e creatività all’insegna della sostenibilità: la nuova capsule di Hip Hop, in collaborazione con ’La Methode’, racconta una storia contemporanea di etica e consapevolezza. La collezione racconta una storia contemporanea di etica e consapevolezza perché la crescente attenzione di Hip Hop per i temi legati alla sostenibilità e la ricerca di nuove ispirazioni e partner con cui condividere questa visione sempre più ’green’ hanno portato all’incontro con La Methode, brand italiano eticamente sostenibile che produce capi di abbigliamento realizzati con fibre naturali, fibre organiche o tessuti recuperati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hip Hop La Methode. Il tempo dell’etica e della sostenibilità

