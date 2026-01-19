Danze africane e percussioni | open day alla biblioteca Bonincontro

Sabato 24 gennaio, presso la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, si terrà un open day dedicato alle danze africane e alle percussioni. L’evento, a partire dalle ore 17, offre un’occasione per esplorare aspetti della cultura musicale e corporea africana in un contesto aperto e accessibile. Un incontro ideale per chi desidera conoscere più da vicino le tradizioni ritmiche e di movimento di questo continente.

L’iniziativa, a ingresso libero, si svolgerà nello spazio culturale affidato dal Comune di Chieti a Chieti Solidale Srl e sarà condotta dall’insegnante Antonella Gentile, impreziosita da un laboratorio di percussioni condotto da Emilio Chiacchia. L’open day sarà l’occasione per conoscere e sperimentare i due laboratori, di danze africane e percussioni, che partiranno con cadenza mensile a partire da gennaio. Protagonisti dell’incontro saranno i ritmi e le danze africane, con movimenti scanditi e guidati dal suono del djembe, antico tamburo tipico di buona parte dell’Africa centro-occidentale. «La danza in Africa è un linguaggio codificato», spiega Antonella Gentile, che insegna danze africane da oltre vent’anni.🔗 Leggi su Chietitoday.it

