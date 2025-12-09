Mourinho punge Conte | Napoli con tante assenze? Non fatemi ridere! Anche io ho assenze pesanti ma non piango
Inter News 24 Mourinho punge Conte: la risposta in conferenza stampa del tecnico del Benfica in merito ai tanti infortunati in casa Napoli. Alla vigilia della delicata sfida di Champions League tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha analizzato il match in conferenza stampa, mostrando grande rispetto per l’avversario. Il tecnico portoghese ha sottolineato la forza della formazione guidata da Antonio Conte, ricordando i due scudetti vinti dal club in tempi recenti. Lo Special One, indimenticato ex condottiero dell’ Inter, ha evidenziato l’evoluzione tattica dei partenopei, ammettendo di apprezzare maggiormente il loro attuale stile di gioco rispetto a quello mostrato a inizio stagione, un fattore che renderà la gara complessa per i suoi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mourinho ko contro il Chelsea. Ma punge Di Canio in diretta: «Sarà contento che ho perso»
Mourinho stuzzica Conte e si prepara al Napoli: "Assenze? Non fatemi ridere, io non piango..." - Il tecnico del Benfica ha presentato in conferenza la sfida di Champions contro i campioni d'Italia: ecco le sue parole ... Come scrive tuttosport.com
