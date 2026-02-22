Talento universitario Sofia De Pascali conquista il Premio America Giovani | Un traguardo importante voglio realizzare i miei sogni

Sofia De Pascali, giovane laureata forlivese, riceve il Premio America Giovani per aver dimostrato eccellenza accademica. La causa del riconoscimento è la sua brillante performance durante il percorso universitario, che le ha portato il premio. De Pascali ha dichiarato di voler sfruttare questa opportunità per realizzare i suoi obiettivi professionali e personali. La cerimonia si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di studenti e familiari.

Dopo il diploma al Liceo linguistico "Ilaria Alpi" di Cesena nel 2022, con lo studio delle lingue inglese, tedesco e russo, De Pascali ha intrapreso un percorso universitario improntato all'internazionalizzazione C'è anche una giovane forlivese tra i vincitori del Premio America Giovani per il talento universitario, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia-Usa dedicato ai migliori neolaureati delle università italiane. Si tratta di Sofia De Pascali, 22 anni, che si è laureata in Scienze internazionali e diplomatiche all'Università di Bologna, presso il Campus di Forlì, distinguendosi per un percorso accademico di eccellenza e un curriculum formativo di alto profilo.