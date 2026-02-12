Usa la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

La Camera degli Stati Uniti ha deciso di bloccare i dazi sul Canada, sfidando direttamente Trump. Dopo settimane di tensioni, i membri hanno approvato la mozione che impedisce l’imposizione di nuove tariffe commerciali. La decisione arriva in un momento di grande incertezza tra i due paesi e potrebbe cambiare gli equilibri nelle relazioni internazionali.

La Camera Usa Ribalta Trump: Salvati i Dazi sul Canada. Washington – In una sorprendente svolta che mette in discussione l’autorità del Presidente Donald Trump, la Camera degli Stati Uniti ha approvato il 12 febbraio 2026 una mozione per bloccare l’imposizione di dazi sul Canada. Il voto, conclusosi con 219 favorevoli e 211 contrari, ha visto sei repubblicani schierarsi con i democratici, infliggendo una significativa sconfitta all’agenda protezionistica dell’amministrazione e aprendo una crepa nel fronte repubblicano. La Sfida al Presidente e le Minacce di Ritorsione. La decisione della Camera rappresenta un raro esempio di sfida aperta al Presidente da parte del suo stesso partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

