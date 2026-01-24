a tu per tu con grandi ex e giovani rampanti

Storie di bici, imprese scritte con i pedali, aneddoti e ricordi: i grandi ex del ciclismo al raduno "21ª Bici al Chiodo", che si svolge oggi ad Arceto (dalle 11 nella locale sala polivalente). Insieme a loro, ecco i giovani emergenti. All’iniziativa è abbinato il 47° incontro dell’associazione Ex corridori ciclisti, che ha sede nel Reggiano. Durante la manifestazione vengono assegnati vari premi ad atleti che hanno appena lasciato l’attività o che si sono distinti nel ciclismo. Poi i giovani, con i trofei (legati al ricordo di Gianfranco Boselli, William Grassi e Fabio Saccani) per Pietro Basso (Junior Cooperatori), Thomas Vitaloni (Ciclistica 2000 Litokol Rubiera), Omar Berlini (Gs. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

