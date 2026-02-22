Tachigrafo digitale cosa cambia | regole funzionamento e novità 2026

Il tachigrafo digitale, introdotto come obbligatorio per l’autotrasporto, registra con precisione i tempi di guida e di riposo dei camion. La causa di questa novità risiede nelle nuove normative europee che mirano a migliorare la sicurezza stradale. A partire dal 2026, le aziende devono adeguarsi alle regole aggiornate e adottare dispositivi più avanzati. La modifica comporta un cambio nelle procedure di controllo e gestione dei tempi di lavoro dei conducenti.

Tempo alla guida, pause e riposo. Tenere traccia dell'alternanza tra queste fasi è il compito principale del tachigrafo, che da qualche anno è diventato digitale. Di fatto è un registratore, uno strumento che registra queste informazioni affinché chi deve effettuare i controlli abbia una panoramica certa, immediata e attendibile su ciò che ha fatto il conducente del mezzo. Il tachigrafo, infatti, è obbligatorio per gli addetti al trasporto di merci o persone che rientrano nel campo di applicazione della normativa europea. Tra pochi mesi questa si farà più stringente, e una categoria di mezzi che in precedenza era esclusa dovrà adottare il tachigrafo digitale.

