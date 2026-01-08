Ciclisti cosa cambia | luci casco numero di telaio e regole di circolazione L' esperto spiega le novità in arrivo
Il disegno di legge in discussione introduce nuove norme per la sicurezza dei ciclisti, riguardanti l'uso del casco, l'installazione di luci, il numero di telaio e le regole di circolazione. Presentato dal parlamentare Roberto Pella, mira a migliorare la tutela degli utenti delle biciclette. In questa guida, l'esperto illustra le principali novità previste, spiegando cosa cambierà e come adeguarsi alle nuove disposizioni, che potrebbero entrare in vigore entro l'estate 2026.
Roma, 8 gennaio 2026 - Sicurezza dei ciclisti: dal casco al numero di telaio ecco cosa prevede il disegno di legge che potrebbe diventare realtà entro l'estate, primo firmatario è Roberto Pella, parlamentare di Forza Italia e presidente della Lega del ciclismo professionistico. Ma il lavoro è stato frutto di una collaborazione serrata con intramontabili campioni delle due ruote, da Francesco Moser a Gianni Bugno. Un testo che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche. Cambiano le norme di circolazione e le regole di comportamento sulle strade. Non solo: le modifiche al nuovo codice della strada diventeranno materia dell'esame di guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
