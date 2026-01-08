Il disegno di legge in discussione introduce nuove norme per la sicurezza dei ciclisti, riguardanti l'uso del casco, l'installazione di luci, il numero di telaio e le regole di circolazione. Presentato dal parlamentare Roberto Pella, mira a migliorare la tutela degli utenti delle biciclette. In questa guida, l'esperto illustra le principali novità previste, spiegando cosa cambierà e come adeguarsi alle nuove disposizioni, che potrebbero entrare in vigore entro l'estate 2026.

Roma, 8 gennaio 2026 - Sicurezza dei ciclisti: dal casco al numero di telaio ecco cosa prevede il disegno di legge che potrebbe diventare realtà entro l'estate, primo firmatario è Roberto Pella, parlamentare di Forza Italia e presidente della Lega del ciclismo professionistico. Ma il lavoro è stato frutto di una collaborazione serrata con intramontabili campioni delle due ruote, da Francesco Moser a Gianni Bugno. Un testo che ha visto la convergenza di tutte le forze politiche. Cambiano le norme di circolazione e le regole di comportamento sulle strade. Non solo: le modifiche al nuovo codice della strada diventeranno materia dell'esame di guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ciclisti, cosa cambia: luci, casco, numero di telaio e regole di circolazione. L'esperto spiega le novità in arrivo

Leggi anche: Legge bipartisan per salvare i ciclisti dagli incidenti scritta con otto campioni del ciclismo. «Casco obbligatorio e luci attive anche di giorno»

Leggi anche: Assegno di inclusione, in arrivo 670 euro in più a famiglia. Le novità nella Manovra: cosa cambia col rinnovo e il «mese di pausa»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Casco e luci posteriori, in arrivo nuove regole per i ciclisti: tutto sulla nuova proposta di legge; Casco, luci posteriori e... Tutto sulla nuova proposta di legge per la sicurezza dei ciclisti; Nuovo Codice della Strada, in arrivo nuove regole per i ciclisti: obbligo casco, luce sempre accesa e marcia affiancata; Ciclisti, nuove regole. Sì alla marcia affiancata: riduce tempi e rischi del sorpasso con l’auto.

Casco e luci posteriori, in arrivo nuove regole per i ciclisti: tutto sulla nuova proposta di legge - La nuova proposta di legge punta a migliorare la sicurezza dei ciclisti sulle strade: ecco cosa prevede La sicurezza sulle strade è un tema da sempre molto dibattuto. msn.com

Nuova proposta di legge in difesa dei ciclisti: cosa prevede - Sta tenendo banco in questi giorni la proposta di legge che dovrebbe garantire maggiore sicurezza ai ciclisti in Italia ... formulapassion.it