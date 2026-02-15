Volley femminile | Conegliano Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1 Perugia retrocessa che lotta salvezza!

Il nome di Conegliano, Scandicci e Milano si conferma tra le prime tre posizioni della Serie A1 di volley femminile, perché queste squadre hanno già centrato i rispettivi obiettivi di classifica. Conegliano, che aveva già assicurato il primo posto, ha affrontato Perugia e ha vinto 3-1, dimostrando una certa facilità nel secondo set. Scandicci, invece, ha dominato Macerata con un netto 3-0, mantenendo la seconda posizione. Milano, invece, ha vinto il derby contro Busto Arsizio, ma resta al terzo posto e si avvicina alla fine del campionato con poche possibilità di

Si sono matematicamente delineate le prime tre posizioni della regular season della Serie A1 di volley femminile: la capolista Conegliano era già certa del primato, ha fatto turnover contro Perugia e ha vinto per 3-1 (25-18; 21-25; 25-17; 26-24), Scandicci ha regolato Macerata per 3-0 (25-15; 25-20; 25-17) e si è meritata la piazza d’onore, Milano si era imposta ieri sera nel derby con Busto Arsizio e non può andare oltre la terza posizione. Chieri ha avuto la meglio su San Giovanni in Marignano per 3-0 (25-13; 25-18; 25-23) e si è issata al quarto posto in solitaria con tre lunghezze di margine nei confronti di Novara, crollata al tie-break nel derby con Cuneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

