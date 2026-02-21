LIVE Milano-Scandicci 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa provano ad allungare

Egli ha segnato il punto decisivo nel match tra Milano e Scandicci, spingendo le padrone di casa a cercare di allungare il vantaggio. La partita si accende nel finale, con Milano che tenta di mantenere il ritmo e Scandicci che cerca di reagire. I tifosi seguono attentamente ogni scambio, mentre le squadre si affrontano con determinazione. La partita prosegue con intensità, con entrambe le squadre pronte a giocarsi ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Scandicci 19-16 Diagonale strettissima di Egonu da posto 2. Entra Cagnin al posto di Pietrini 18-16 Pizzica la riga lontana Egonu. 17-16 Mancini vince il contrasto a rete dopo la difesa di Bosio sulla pipe di Ruddins. Chieri vince anche il secondo set contro Perugia per 25-16. 17-15 Errore di Franklin che non trova le mani del muro con la parallela da posto 4. 16-15 Errore al servizio Milano 16-14 Diagonale di Pietrini da posto 4. 15-14 Parallela di Ruddins che passa sopra le mani del muro 15-13 Muuuurooooo Sartoriiii!! 14-13 Attacco di seconda di Bosio 13-13 Pallonetto di Ruddins da posto 2, 13-12 Largo il primo tempo di Sartori 13-11 Mani out di Bosetti 13-10 Pallonetto in pipe di Pietrini.