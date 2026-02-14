Il tabellone ATP di Delray Beach è stato pubblicato, e Cobolli e Bellucci cercano di rifarsi dopo le recenti sconfitte, mentre Ruud torna in campo per tentare di qualificarsi agli scontri decisivi. La competizione si svolgerà tra le palle veloci della Florida, attirando diversi giocatori di prima fascia.

Rilasciato il tabellone di uno dei tornei americani che, negli ultimi anni, ha avuto il chiaro merito di inserirsi con buon successo nella parte iniziale del calendario ATP: quello di Delray Beach. Evento, questo, che ha avuto tre vincitori Slam (Lleyton Hewitt, Juan Martin del Potro e Marin Cilic) nell’albo d’oro, ma anche Davide Sanguinetti, che nell’inizio di 2002 volava e batté un già rampante Andy Roddick. Questa volta in casa Italia sono in due a cimentarsi con il torneo. Mattia Bellucci è subito piuttosto sfortunato, perché inizia contro il detentore del titolo, il serbo Miomir Kecmanovic, e oltretutto si trova nella zona di tabellone di Learner Tien e Frances Tiafoe, non esattamente i due americani che uno si vorrebbe trovare davanti in questa fattispecie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci ci riprovano, torna in campo Ruud

Questa mattina è stato svelato il tabellone del torneo ATP 500 di Dallas, in programma tra qualche settimana.

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci affrontano il torneo di Delray Beach con la speranza di risalire dopo un inizio di stagione difficile.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tabellone ATP Delray Beach 2026: Cobolli e Bellucci in cerca di riscatto, torna Ruud; Flavio Cobolli e Mattia Bellucci in cerca di riscatto a Delray Beach: Fritz, testa di serie n.1; Delray Beach, Cobolli e Bellucci in main draw; ATP Delray Beach 2026, il tabellone di Cobolli: gli avversari dal 1° turno alla finale.

Delray Beach, Cobolli e Bellucci in main drawFlavio Cobolli e Mattia Bellucci proseguono il 2026 in Florida, al Delray Beach Open, ATP 250 sul duro in calendario dal 1993 (montepremi ... sport.tiscali.it

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci in cerca di riscatto a Delray Beach: Fritz, testa di serie n.1Flavio Cobolli andrà in cerca di riscatto in un 2026 che, finora, gli ha riservato ben poche soddisfazioni. Il tennista romano fatica a ritrovare quel ... oasport.it

ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli n.3 del seeding. Presente anche Mattia Bellucci x.com

CHIUSURA ENTRY LIST Domani, 8 febbraio, alle 14 chiuderanno le iscrizioni ai tornei di Rio, Doha e Delray Beach, e al Challenger di Pau. Alle 18 chiuderanno quelle per il Challenger di Tenerife 2. facebook