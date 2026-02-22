Svegliatevi bambine | 80 anni fa il voto alle donne L’abito nuovo e il vestito della festa per le urne

Il 2 e 3 giugno 1946, le italiane si recano alle urne per votare nel referendum istituzionale e scegliere i rappresentanti dell’Assemblea Costituente. La causa di questa partecipazione riguarda la fine della monarchia e l’avvio di una nuova Repubblica. Le donne, per la prima volta, esercitano il diritto di voto, indossando abiti eleganti per l’occasione. Questa giornata segna un passo importante nella storia della parità di genere in Italia.

Gabrielli Il 2 giugno e la mattina del 3 giugno del 1946 le italiane si recano alle urne: esprimono la propria volontà politica sul Referendum istituzionale ed eleggono i membri dell’ Assemblea Costituente. Se è vero che non per tutte è la prima volta in assoluto, dato che, tra marzo e aprile, si era svolta la prima tornata delle amministrative, è altrettanto inconfutabile che la consultazione per il Referendum e la Costituente ha ben altra portata. Le italiane votano per la prima volta nel 1946, quando nei grandi paesi dell’occidente il suffragio femminile era stato riconosciuto prima o a ridosso della Grande guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostra#Ottant’anni || Oggi si apre una mostra per ricordare i 80 anni dal voto alle donne in Italia.

Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" – Il videoNel 2026 si celebreranno gli ottant’anni della Repubblica Italiana, un traguardo che ricorda anche il primo voto delle donne nel 1946.

