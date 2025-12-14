Squalo capopiatto trovato morto ad Ischia

Un esemplare di squalo capopiatto è stato ritrovato morto nelle acque di Ischia Ponte. Il ritrovamento ha suscitato interesse tra residenti e appassionati di mare, evidenziando ancora una volta la presenza di questa specie nella zona. La scoperta solleva domande sulla salute dell’ecosistema marino locale e sulle cause che hanno portato alla morte dello squalo.

Un esemplare di squalo capopiatto è stato ritrovato ieri pomeriggio senza vita ad Ischia Ponte. Pare che la carcassa dell'animale si trovasse nella baia di Cartaromana già da alcuni giorni, intrappolata negli scogli, e che le onde l'avrebbero poi sospinta vicina alla banchina. La presenza dei resti dello squalo è stata segnalata alla Guardia Costiera ischitana che è intervenuta insiema alla ASL per effettuare i rilievi di rito per accertarne le cause della morte; l'animale, che si trovava già in stato di avanzata decomposizione, appartiene infatti ad una specie considerata rara ed a rischio di estinzione.

