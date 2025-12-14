Squalo capopiatto trovato morto ad Ischia Ponte

È stato rinvenuto morto un esemplare di squalo capopiatto nella baia di Cartaromana, a Ischia Ponte. La carcassa dell'animale ha suscitato attenzione tra residenti e appassionati di fauna marina, sollevando interrogativi sulle cause del decesso e sulla presenza di questa specie nella zona.

