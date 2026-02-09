Un’auto da collezione da 30 milioni di euro è scomparsa nel nulla. La famiglia del proprietario, morto recentemente, ha denunciato il furto e ora chiede aiuto a chi abbia visto o sappia qualcosa sul veicolo. Gli eredi fanno un appello pubblico, indicando anche i nomi degli avvocati che stanno seguendo la vicenda. La scomparsa della supercar ha scatenato una ricerca immediata, con l’obiettivo di ritrovarla il prima possibile.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ auto da collezione da 30 milioni di euro scompare e la famiglia del proprietario, che nel frattempo ha depositato una denuncia facendo nomi e cognomi, lancia un appello: “ preghiamo chiunque avesse informazioni sul veicolo, oppure lo avvistasse, a segnalarlo ai legali, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani di Napoli e l’avvocato Francesco Sacchetti di Milano”. È la storia – ora al centro di un’indagine della Procura di Milano – di un’Alfa Romeo 33 Stradale (solo 18 esemplari) appartenuta a un noto appassionato di auto da corsa. Per decenni la vettura sarebbe rimasta custodita in un garage specializzato di un caro amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Proprietario muore e sparisce supercar da 30 milioni, appello degli eredi

Approfondimenti su Supercar Milioni

Undici anni dopo la morte avvenuta nel maggio 2014, gli eredi di una donna hanno presentato una nuova richiesta di risarcimento, avvicinandosi a quota due milioni di euro.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti del proprietario di un’abitazione coinvolto in un tragico incidente avvenuto nel 2018, quando una donna di 60 anni, Maria Adamo, perse la vita schiacciata da un cancello.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Supercar Milioni

Proprietario muore e sparisce supercar da 30 milioni, appello degli erediL'auto da collezione da 30 milioni di euro scompare e la famiglia del proprietario, che nel frattempo ha depositato una denuncia facendo nomi e cognomi, lancia un appello: preghiamo chiunque avesse i ... ansa.it

Tentano un furto in villa, ma trovano il proprietario in casa. Ne nasce una colluttazione: l’uomo viene picchiato, ma reagisce con un coltello e ferisce uno dei ladri, che muore poco dopo essere stato scaricato all’ospedale di Magenta facebook