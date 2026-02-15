Alfa Romeo da 30 milioni scomparsa | i proprietari offrono una ricompensa da 100mila euro
L'Alfa Romeo da 30 milioni di euro è scomparsa, e i proprietari stanno offrendo una ricompensa di 100mila euro. La vettura, un modello raro e prezioso, è stata rubata nel centro di Milano, lasciando senza parole appassionati e collezionisti. La macchina, riconoscibile per il suo colore blu e il numero di serie unico, è stata portata via durante una mostra automobilistica.
Offresi 100mila euro di ricompensa a chiunque contribuirà al ritrovamento dell'auto da collezione, valore stimato in 30 milioni di euro, sparita. È l'appello della famiglia del defunto proprietario di un'Alfa Romeo 33 Stradale che non si trova e su cui la procura di Milano ha aperto un'indagine. I pm starebbero ipotizzando i reati di estorsione e falso. I legittimi eredi dell'iconica vettura hanno spiegato che chiunque avesse informazioni può contattare i legali, Angelo e Sergio Pisani di Napoli e Francesco Sacchetti di Milano. Inoltre, la ricompensa “sarà riconosciuta al momento del rientro in possesso del veicolo”.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Uno dei 18 esemplari esistenti della 33 Stradale è svanito nel nulla. I magistrati indagano per estorsione e falso. Sotto la lente finisce il gestore del garage, ma le ruote del bolide portano in Francia.
