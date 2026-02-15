Alfa Romeo da 30 milioni scomparsa | i proprietari offrono una ricompensa da 100mila euro

L'Alfa Romeo da 30 milioni di euro è scomparsa, e i proprietari stanno offrendo una ricompensa di 100mila euro. La vettura, un modello raro e prezioso, è stata rubata nel centro di Milano, lasciando senza parole appassionati e collezionisti. La macchina, riconoscibile per il suo colore blu e il numero di serie unico, è stata portata via durante una mostra automobilistica.