Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio si terrà a Phillip Island l’appuntamento inaugurale del Mondiale Superbike 2026, che propone un calendario composto da dodici round. Il Gran Premio d’Australia aprirà ufficialmente la nuova stagione e ci consentirà di capire meglio quali potranno essere effettivamente i valori in campo, anche se il tracciato oceanico è atipico e per certi versi poco indicativo. Nicolò Bulega è il grande favorito della vigilia per la conquista del titolo iridato, avendo cominciato il suo percorso nella categoria con due secondi posti consecutivi dietro a Toprak Razgatlioglu, il quale è finalmente sbarcato in MotoGP dopo aver vinto tre Mondiali in Superbike con due case diverse (2021 sulla Yamaha, 2024-2025 sulla BMW). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega punto di riferimento verso il primo round della stagione a Phillip Island

