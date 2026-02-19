Superbike Nicolò Bulega punto di riferimento verso il primo round della stagione a Phillip Island
Nicolò Bulega si prepara a guidare la Superbike nel primo round stagionale a Phillip Island, che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio. La gara segna l’inizio di una stagione con dodici appuntamenti, e il pilota italiano punta a fare bene in Australia. Bulega ha allenato intensamente nelle ultime settimane, concentrandosi sulle piste veloci e sulle strategie di gara. L’atmosfera tra i team è già molto calda, mentre gli appassionati attendono con entusiasmo la sfida sulla pista di cemento. La competizione sta per partire.
Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio si terrà a Phillip Island l’appuntamento inaugurale del Mondiale Superbike 2026, che propone un calendario composto da dodici round. Il Gran Premio d’Australia aprirà ufficialmente la nuova stagione e ci consentirà di capire meglio quali potranno essere effettivamente i valori in campo, anche se il tracciato oceanico è atipico e per certi versi poco indicativo. Nicolò Bulega è il grande favorito della vigilia per la conquista del titolo iridato, avendo cominciato il suo percorso nella categoria con due secondi posti consecutivi dietro a Toprak Razgatlioglu, il quale è finalmente sbarcato in MotoGP dopo aver vinto tre Mondiali in Superbike con due case diverse (2021 sulla Yamaha, 2024-2025 sulla BMW). 🔗 Leggi su Oasport.it
#WorldSBK #AustralianWorldSBK Test Phillip Island Day 2 1 Nicolò Bulega (Aruba Racing Ducati) 1'28"630 2 Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team Ducati) 1'29"296 3 Lorenzo Baldassarri (Team Go Eleven Ducati) 1'29"328 4 Yari Montella (Barni x.com