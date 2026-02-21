Superbike Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia Italia padrona totale | poker sublime a Phillip Island

Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria in gara-1 del GP di Australia sul circuito di Phillip Island, dimostrando un passo rapido e costante. La sua performance ha lasciato tutti indietro, portando l’Italia a un risultato di grande rilievo in questa prima tappa del Mondiale Superbike. Con una partenza aggressiva, Bulega ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi, rafforzando la sua posizione nella classifica generale. La corsa ha visto un duello serrato tra i piloti.

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip Island

Nicolò Bulega ha vinto di forza la gara-1 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale Superbike che si disputa sul circuito di Phillip Island. L' alfiere della Ducati ufficiale è scattato dalla pole position e ha impresso un ritmo indiavolato fin dalle prime battute, riuscendo a fare progressivamente il vuoto e a distanziare gli avversari con grande disinvoltura nel corso dei ventidue giri in programma. Il vice campione del mondo, grande favorito per la conquista della corona dopo il passaggio dell'iridato Toprak Razgatlioglu alla MotoGP, ha iniziato la stagione con tutti i favori del pronostico per conquistare la corona delle derivate di serie e il dominio inscenato in terra oceanica ha confermato le sensazioni della vigilia sulle sue qualità e il suo status di uomo numero 1 al via.