Superbike Nicolò Bulega domina le due sessioni di prove libere a Philip Island
Nicolò Bulega ha dominato le prime prove libere a Philip Island, causando grande attenzione tra gli appassionati di motociclismo. La Superbike 2026 prende il via con il pilota italiano che ha migliorato più volte i propri tempi, segnando il miglior tempo in entrambe le sessioni. La pista australiana si prepara a ospitare il primo dei dodici round del campionato mondiale, attirando numerosi tifosi e media da tutto il mondo. La sfida tra i piloti si fa sempre più vicina, mentre il weekend si avvicina rapidamente.
La stagione della Superbike è ufficialmente iniziata. Sull’iconico circuito di Philip Island andrà infatti in scena questo weekend il primo dei dodici appuntamenti del Mondiale 2026. Nella notte italiana sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere, al termine delle quali i protagonisti hanno potuto saggiare le nuove moto per il GP d’Australia. Come previsto, il miglior tempo nella prima sessione è stato fatto segnare da Nicolò Bulega. L’italiano, vice campione del mondo, ha rimarcato la sua superiorità firmando l’impressionante crono di 1:28.858. Il reggiano, in sella alla sua Ducati, è stato nettamente il più veloce in pista ed ha anticipato di più di mezzo secondo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it
#WorldSBK #AustralianWorldSBK Test Phillip Island Day 2 1 Nicolò Bulega (Aruba Racing Ducati) 1'28"630 2 Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team Ducati) 1'29"296 3 Lorenzo Baldassarri (Team Go Eleven Ducati) 1'29"328 4 Yari Montella (Barni