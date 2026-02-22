Superbike Australia | Bulega vince Gara-2 e Superpole

Bulega conquista la vittoria in Gara-2 e in Superpole a Phillip Island, portando a casa il suo terzo successo consecutivo, nonostante la pioggia intensa. La giornata si è rivelata difficile per le condizioni climatiche, ma il pilota ha mantenuto un ritmo forte e costante. Bassani, invece, ha conquistato il primo podio della Bimota in questa stagione. La corsa si è conclusa con emozioni forti e sorprese sul tracciato australiano.

Il primo round del Mondiale Superbike 2026 in Australia si è chiuso nel segno di Nicolò Bulega e della Ducati, binomio che, come da pronostico, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Dopo la conquista della superpole e di Gara-1 nella giornata di sabato, l'asso italiano ha completato domenica il suo weekend perfetto a Phillip Island aggiungendo i trionfi nella Superpole Race e in Gara-2, risultato che gli ha consentito di suggellare un importante dato statistico: con un totale di 23 affermazioni a suo nome, Bulega è infatti diventato il pilota italiano con più vittorie in Superbike staccando in questa graduatoria Max Biaggi, vincitore però di due mondiali, e Marco Melandri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Superbike a Phillip Island in Australia: Bulega vince anche gara 2, secondo BassaniNicolò Bulega domina anche sul bagnato a Phillip Island e vince gara 2 dopo i successi in gara 1 e Superpole Race. Il ducatista, con 23 successi, diventa il pilota italiano più vincente in Sbk. Alle s ... sport.sky.it

Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip IslandNicolò Bulega ha vinto di forza la gara-1 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale Superbike che si disputa sul circuito di Phillip Island. L'alfiere ... oasport.it

