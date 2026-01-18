Battuta d’arresto per la Miwa contro la corazzata StellaEBK | i Boars cedono 52-75

La squadra Miwa Energia Cestistica Benevento ha affrontato una partita difficile contro la StellaEBK Roma, una delle formazioni più competitive del campionato. Nonostante l’impegno, i Boars non sono riusciti a contrastare la forza dell’avversario, concludendo l’incontro con un risultato di 52-75. Questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione per il team, che continuerà a lavorare con determinazione per migliorare le proprie prestazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva una sconfitta per la Miwa Energia Cestistica Benevento contro il colosso StellaEBK Roma. I Boars, privi di Iommelli, hanno pagato alla lunga la stanchezza derivante dai tre impegni nel giro di una settimana, rispetto ad una EBK molto fisica e piena di elementi di esperienza e qualità, valori emersi tutti nel corso della gara. La squadra di coach Parrillo, nonostante il gap, ha dato tutto fino al termine della gara, dimostrando grinta e carattere. Inizio di gara favorevole alla Stella EBK, che parte con un parziale di 7-0, costringendo al timeout coach Parrillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

