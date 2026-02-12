La squadra di basket di Benevento torna in campo dopo il riposo e si prepara per una trasferta difficile contro il San Paolo Ostiense. I Boars affronteranno la partita sabato alle 18, cercando di portare a casa punti importanti in un match che si preannuncia complicato.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna in campo la Miwa Energia Cestistica Benevento, dopo il turno di riposo, per affrontare in trasferta il San Paolo Ostiense, squadra ostica e in cerca di punti. Dopo due settimane, i Boars tornano in campo con grande voglia ed entusiasmo per tornare alla vittoria. Davanti, la Miwa troverà una squadra solida e fortemente motivata per conquistare i due punti. La compagine romana, infatti, occupa attualmente la penultima posizione in classifica con otto punti e vorrà rilanciarsi in chiave salvezza. Il roster dell’Ostiense, inoltre, è molto ben strutturato, essendo formato in grande parte da cestisti del proprio settore giovanile di grande talento, come Cecchini, Marchisio e Orsano, principali terminali offensivi della squadra di coach Colella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Per la Miwa trasferta ostica contro San Paolo Ostiense: i Boars tornano in campo sabato alle 18

Approfondimenti su Miwa Energia Cestistica Benevento

La squadra Miwa Energia Cestistica Benevento ha affrontato una partita difficile contro la StellaEBK Roma, una delle formazioni più competitive del campionato.

La Miwa Energia Cestistica Benevento è uscita sconfitta dalla trasferta contro la Pallacanestro Antoniana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Miwa Energia Cestistica Benevento

Argomenti discussi: Basket, giovanili Miwa Benevento: colpaccio in trasferta per l’U17 femminile; Il Catania stasera può arrivare a sfidare l'Audace Cerignola col peso di 9 punti di distacco dal Benevento. Ma la Strega deve prima battere il Trapani; Basket, dopo due stop la Virtus Academy rialza la testa contro Ariano Irpino; Basket UISP, la Mata Leão resta in vettaBasket UISP: vittoria in casa con Solofra.

La Miwa esce sconfitta dalla trasferta contro l’Antoniana I padroni di casa la spuntano al termine di un match intensoSconfitta in trasferta per la Miwa Energia Cestistica Benevento, superata nel finale sul campo della Pallacanestro Antoniana. Gara intensa, quella tra i Boars e la compagine di Sant’Antonio Abate, che ... sanniosport.it

Serie B - La Miwa Benevento cede il passo all’Esperia CagliariLa Miwa Energia Cestistica Benevento esce sconfitta dalla gara casalinga contro l’Esperia Cagliari, al termine di un match in cui i Boars sono stati costretti ad inseguire per tre quarti ... pianetabasket.com

Buonasera. DOMANI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO alle 11,30, alla CHIESA di #SANTAGATA LA VETERE a #CATANIA, interverró alla presentazione del libro "Sulle orme di Lucia" (Edizioni San Paolo), scritto da Salvatore Di Salvo e #AlessandroRicupero, e sarà p - facebook.com facebook

Il "San Paolo" di #Napoli con 90.000 spettatori. x.com