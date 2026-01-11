Fisciano successo per il dibattito de La Solidarietà su importanza di donare il sangue

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l'incontro organizzato questa mattina presso la sede dell’Associazione “La Solidarietà” a Fisciano si è concluso con un riscontro positivo. Il dibattito ha sottolineato l'importanza della donazione di sangue come gesto di solidarietà e impegno civico, coinvolgendo la comunità locale e sensibilizzando sui temi della salute e del volontariato.

Nonostante le avverse condizioni meteo, l'incontro di stamattina presso la sede dell'Associazione di Volontariato "La Solidarietà" di Fisciano, alla frazione Lancusi, è stato un vero successo. Nella circostanza è stato trattato un argomento di grande attualità: "l'importanza di donare il sangue".

"L'importanza di donare il sangue": dibattito presso La Solidarietà di Fisciano - Al dibattito incentrato sull'importanza delle donazioni di sangue interverranno: il dottore Giuseppe Pipolo, primario del Reparto trasfusionale dell'ospedale di Battipaglia; il dottore Massimo Mirra, ...

