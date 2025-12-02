Cioè torna su RaiPlay | con Lello Arena Napoli diventa l’accademia a cielo aperto dei giovani talenti

Non è solo un’accademia, ma un viaggio formativo con una città diventata un set a cielo aperto. Da giovedì 11 dicembre, con sedici appuntamenti su RaiPlay, torna “Cioè– Centro interdisciplinare opportunità espressive”, il format nato per raccontare l’emozionante avventura di sessanta giovani artisti selezionati in tutta Italia. Dopo il successo dell’edizione precedente, culminata con le esibizioni estive in Piazza del Plebiscito, il format — ideato da Lello Arena e Mario Esposito e prodotto da Rai contenuti digitali e transmediali, direttore Marcello Ciannamea — si rinnova. Non una semplice docu-serie, ma un “lungo racconto” che va oltre la didattica per immergere il pubblico nel dietro le quinte di sogni, passioni e sfide. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

