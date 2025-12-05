Dal carcere minorile ai fornelli giovani chef a lezione al Quirinale

Mattarella accoglie tre ragazzi di Nisida per un corso premio nelle cucine del Colle: “Spero che sia utile per il vostro futuro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Dal carcere minorile ai fornelli, giovani chef a lezione al Quirinale

