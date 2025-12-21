Poliziotti ai fornelli per i più bisognosi della Casa di Zaccheo | tra i cuochi Blazon dei Boomdabash

MESAGNE - È tornato anche quest'anno l'ormai consueto appuntamento che ha visto la polizia di Stato della questura di Brindisi protagonista di una giornata di solidarietà presso il centro Caritas della Casa di Zaccheo della parrocchia Mater Domini di Mesagne, per sigillare lo stretto legame tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

