VIDEO | Dall' Arenella al Molo Trapezoidale i danni del ciclone Harry sulla costa palermitana | le immagini

Il video mostra i danni causati dal ciclone Harry sulla costa palermitana, dall'Arenella al Molo Trapezoidale. Tra le immagini si vede una Mitsubishi Pajero trasportata dalla mareggiata tra le barche nel porticciolo, sollevando preoccupazioni sulla presenza di persone a bordo. La situazione evidenzia l’impatto meteorologico sulla zona e la necessità di monitorare gli effetti di eventi estremi sulla costa.

Una Mitsubishi Pajero è stata trasportata dalla mareggiata tra le barche nel porticciolo. In un primo momento si temeva che ci fosse qualcuno a bordo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno accertato l’assenza di persone. Anche il proprietario in un secondo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristoranteIl ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Il ciclone Harry si abbatte sul Catanese: la camminata tra danni e detriti a Mascali – VideoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni lungo la costa catanese, in particolare a Mascali.

