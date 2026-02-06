Dopo il ciclone Harry associazioni e sindacati | In Sicilia stagione turistica a forte rischio'

Dopo il passaggio del ciclone Harry, associazioni e sindacati lanciano l’allarme: la stagione turistica in Sicilia rischia di essere compromessa. I danni causati dalla tempesta hanno causato gravi problemi e stanno creando condizioni di grande difficoltà per le imprese del settore. La preoccupazione cresce tra operatori e lavoratori, che vedono minacciato il ritorno dei turisti e la ripresa economica.

''I danni del ciclone Harry hanno creato condizioni di estrema criticità che mettono seriamente a rischio la piena ripetibilità della stagione turistica. Chiediamo un incontro urgente per trovare soluzioni condivise a tutela dei livelli occupazionali e delle aziende''. A lanciare l'allarme, in una nota inviata a governo e parlamento regionali, sono le associazioni siciliane di categoria e i sindacati Confcommercio, Confesercenti, Sicindustria, Filcams, Fisascat e Uiltucs. ''La forte preoccupazione per la tenuta occupazionale - scrivono - risulta particolarmente rilevante considerando che i livelli occupazionali sono già fortemente segnati da stagionalità, discontinuità contrattuale e fragilità strutturale, con il concreto rischio di una perdita diffusa e duratura dei posti di lavoro senza misure di sostegno al reddito strutturali''.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Questa mattina a Palermo, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha incontrato i sindacati e le associazioni di categoria.

Domenica 25 gennaio, a Niscemi, Sicilia, una frana di circa 4 km e 6 metri di altezza si è verificata a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, causando l’evacuazione di circa 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Una settimana dopo il ciclone Harry; Maltempo, ciclone Harry: danni evidenti in Sicilia e Sardegna; Migranti, dopo il ciclone Harry mille dispersi nel Mediterraneo; Strade e ferrovie devastate, la Sicilia dopo il Ciclone Harry.

Situazione ancora difficile a Catanzaro dopo il ciclone HarryDevono aiutarmi a riaprire adesso. Siamo due famiglie rimaste senza lavoro. A due settimane dalle mareggiate che hanno colpito violentemente la costa del catanzarese, commercianti ed imprenditori so ... ansa.it

Schifani: «Risarcimenti veloci e procedure accelerate dopo il ciclone Harry»Visita a Ognina e in città dopo le mareggiate: incontro in Prefettura con istituzioni e forze dell’ordine per coordinare messa in sicurezza e ricostruzione ... lasicilia.it

Schifani: «Risarcimenti veloci e procedure accelerate dopo il ciclone Harry» Visita a Ognina e in città dopo le mareggiate: incontro in Prefettura con istituzioni e forze dell’ordine per coordinare messa in sicurezza e ricostruzione Leggi l’articolo completo di Mas facebook

Tragiche conferme della strage nel #Mediterraneo durante il ciclone #Harry: dopo la nave Ocean Viking, anche la #Humanity1 - dopo aver effettuato due soccorsi - ha incontrato sulla sua rotta i corpi di due persone che hanno perso la vita nei naufragi dei x.com