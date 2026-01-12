Terra Murata tra storia e spiritualità
Viene inaugurata sabato 12 gennaio 2026 nel Loggiato del Pellegrino di Impruneta la mostra fotografica
Firenze, 12 gennaio 2026 - Si inaugura sabato prossimo alle 16, nel Loggiato del Pellegrino di Impruneta, la mostra fotografica , un progetto di Maria Grazia Dainelli e Carlo Midollini che resterà aperta fino al 31 gennaio, nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’esposizione, patrocinata dai Comuni di Impruneta e Procida e curata dagli stessi autori, nasce da un lungo lavoro di ricerca svolto tra il 2022 e il 2025 sul borgo fortificato di Terra Murata, luogo simbolico dell’isola di Procida, dove si intrecciano in modo indissolubile storia, fede e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
