A fine anno arriva il freddo artico | temperature giù in tutta Italia

A fine dicembre, l’Italia si prepara a vivere un’ondata di freddo intenso, con temperature in calo su tutto il territorio. Tra il 30 e il 31 dicembre, un’ondata di aria artica interesserà diverse regioni, portando un brusco abbassamento delle temperature. Questi cambiamenti climatici sono previsti come parte delle condizioni meteorologiche stagionali, richiedendo attenzione e preparazione per affrontare il clima più rigido.

Una lama gelata si appresta a colpire l'Italia negli ultimi giorni del 2025. Tra il 30 e il 31 dicembre un freddo artico si abbatterà portando un abbassamento delle temperature sull'intera Penisola. Capodanno 2026, invece, dovrebbe portare un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Meteo: ultimo Fine Settimana del 2025 con più sole, poi arriva il freddo russo. Parla il meteorologo Gussoni - Dopo la lunga fase di maltempo il sole tornerà a splendere sull’Italia; tuttavia per gli ultimi giorni dell’anno è attesa una svolta fredda. ilmeteo.it

Ultimo weekend dell’anno con il sole: poi arriva il freddo - L’ultimo fine settimana del 2025 con il sole, grazie all’arrivo di un campo di alta pressione su gran parte dell’Italia, con temperature miti e superiori alle medie stagionali. msn.com

