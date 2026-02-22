Stellone soddisfatto di un buon pareggio | Abbiamo interrotto la serie negativa

Stellone definisce positivo il pareggio ottenuto dalla sua squadra, attribuendolo alle numerose assenze che hanno indebolito il reparto offensivo. La partita si è rivelata equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Il tecnico sottolinea che la sua formazione ha mostrato volontà e compattezza, riuscendo a mantenere il risultato nonostante le difficoltà. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, cercando continuità nei risultati.

"È stata una gara equilibrata. A mio parere il pari è il risultato più giusto. Sono contento perché nonostante le tante assenze la Vis è riuscita a disputare una buona partita. Abbiamo infatti ben reagito alla cocente sconfitta contro il Campobasso. Chi ha giocato lo ha fatto al meglio". Stellone voleva muovere la classifica e così è stato. Questa volta la fortuna ha girato dalla parte dei pesaresi. I due legni colpiti dai sardi lo testimoniano. Stellone nel post gara oltre a esaltare il proprio portiere si dimostra soddisfatto anche della propria fase offensiva: "Nelle due occasioni di Sala dobbiamo ringraziare a Guarnone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

