Torrisi si mostra soddisfatto del pareggio ottenuto contro il Savoia. Dopo 90 minuti di battaglia, il tecnico afferma che l’importante è non cedere e che il primo tempo ha mostrato carattere. Anche se il risultato finale è un pari, Torrisi vede segnali positivi nella prestazione della sua squadra.

La Reggina ha chiuso il match contro il Savoia con un pareggio 1-1, ma per il tecnico Alfio Torrisi il risultato è accettabile. Il punto salta in alto nel tabellone del campionato di Serie D, dove ogni punto conta. L’allenatore ha spiegato che, nonostante un avvio lento e qualche errore di concentrazione, i suoi hanno dimostrato carattere e maturità. Il primo tempo è stato un banco di prova: i giallorossi non hanno trovato il ritmo giusto, con un’incertezza difensiva che ha portato al gol del Savoia. Un errore individuale, secondo Torrisi, ha cambiato il corso della partita, permettendo agli avversari di prendere il controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torrisi soddisfatto del pareggio: “L’importante è non cedere, il primo tempo ha mostrato carattere

Approfondimenti su Reggina Savoia

