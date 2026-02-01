Torrisi soddisfatto del pareggio | L’importante è non cedere il primo tempo ha mostrato carattere
Torrisi si mostra soddisfatto del pareggio ottenuto contro il Savoia. Dopo 90 minuti di battaglia, il tecnico afferma che l’importante è non cedere e che il primo tempo ha mostrato carattere. Anche se il risultato finale è un pari, Torrisi vede segnali positivi nella prestazione della sua squadra.
La Reggina ha chiuso il match contro il Savoia con un pareggio 1-1, ma per il tecnico Alfio Torrisi il risultato è accettabile. Il punto salta in alto nel tabellone del campionato di Serie D, dove ogni punto conta. L’allenatore ha spiegato che, nonostante un avvio lento e qualche errore di concentrazione, i suoi hanno dimostrato carattere e maturità. Il primo tempo è stato un banco di prova: i giallorossi non hanno trovato il ritmo giusto, con un’incertezza difensiva che ha portato al gol del Savoia. Un errore individuale, secondo Torrisi, ha cambiato il corso della partita, permettendo agli avversari di prendere il controllo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Reggina Savoia
Yildiz scrive ai tifosi dopo Bodo Juve: «Vittoria importante soprattutto per il carattere che abbiamo mostrato». Il messaggio del turco – FOTO
Serie C | Livorno-Juventus Next Gen 1-2, Venturato: "Primo tempo importante, l'espulsione ha cambiato la partita"
Nel match di Serie C tra Livorno e Juventus Next Gen, terminato 1-2, Venturato ha sottolineato l'importanza del primo tempo, evidenziando come l'espulsione abbia influito sull’andamento della partita.
#antonioricci esprime la sua soddisfazione per i risultati della prima puntata serale di #striscialanotizia. Dopo i risultati confortanti raggiunti dalla prima puntata della nuova edizione di Striscia la notizia, Antonio Ricci si è detto soddisfatto: “L’esperimento è riusc - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.