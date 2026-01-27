L’Italia ha concluso con successo la seconda giornata degli Europei di Funchal, confermando i miglioramenti nella fase difensiva. La vittoria senza problemi riflette il progresso della squadra e la capacità di affrontare partite di alto livello con sicurezza. Un risultato positivo che rafforza la posizione nel girone e rappresenta un passo avanti nel percorso del torneo.

L’Italia fa due su due agli Europei di Funchal e archivia senza affanni anche la seconda giornata della fase a gironi. Il Setterosa batte nettamente la Serbia con il punteggio di 17-6, confermando le buone sensazioni emerse all’esordio e mostrando segnali di crescita soprattutto sul piano difensivo. La partita prende una piega chiara tra la fine del primo tempo e l’avvio del secondo, quando le azzurre piazzano un parziale di 7-0 che spezza l’equilibrio e allarga in modo decisivo la forbice. In attacco spiccano le triplette di Giustini, Marletta e Bianconi, protagoniste di una manovra fluida e continua, capace di mettere costantemente in difficoltà la retroguardia serba. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Silipo soddisfatto: “Abbiamo migliorato la fase difensiva, utile giocare partite di questo livello”

È iniziata la ventunesima edizione dei campionati europei di pallanuoto femminile, ospitata all'Olympic Complex di Funchal, Madeira.

