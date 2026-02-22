Statale 106 | 106g di cocaina imprenditore arrestato a Crucoli

Un imprenditore di Cariati è stato arrestato lungo la Statale 106 dopo che i Carabinieri hanno trovato 106 grammi di cocaina nel suo veicolo. La scoperta avviene durante un controllo di routine, che ha portato alla perquisizione e al sequestro della droga. L'uomo viaggiava in direzione di un comune del crotonese, dove si temeva potesse avvicinarsi a clienti. L'episodio si è verificato mercoledì sera, svelando un possibile coinvolgimento in attività illecite.

Statale 106, cocaina scoperta: imprenditore di Cariati in arresto. Un imprenditore di Cariati, in provincia di Crotone, è stato arrestato dai Carabinieri nella serata di mercoledì 20 febbraio, mentre percorreva la Statale 106 in un tratto ricadente nel comune di Crucoli. L’arresto è avvenuto in seguito al controllo di un’autovettura Volkswagen Golf nera, diretta verso Taranto, e al successivo ritrovamento di oltre cento grammi di cocaina. L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti lungo le arterie principali della provincia crotonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Alatri, imprenditore dei carburanti arrestato: nel distributore trovati hashish e cocaina Leggi anche: Scontro sulla statale 106 in provincia di Cosenza, due morti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Statale 106, prima auto nella nuova galleria di Roseto: è storiaIl traffico della vecchia Jonica dirottato per 300 metri nella canna nord dell’opera del Terzo Megalotto. Un passaggio tecnico ma simbolico: entro il 2027 l’intero tracciato Sibari-Roseto sarà a doppi ... ecodellojonio.it Roseto Capo Spulico, aperta una parte della nuova statale 106La storia è scritta. E rimarrà per sempre nella mente di ognuno. Aperta una parte della nuova statale 106 a Roseto Capo Spulico. Il traffico veicolare da ... cosenza.gazzettadelsud.it