Alatri imprenditore dei carburanti arrestato | nel distributore trovati hashish e cocaina

Un imprenditore del settore dei carburanti di Alatri, Claudio Di Mauro, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Frosinone, dopo il rinvenimento di un ingente quantitativo di droga — tra hashish e cocaina — nascosto all’interno del suo distributore.L’uomo, considerato fino a oggi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

operazione congiunta della Guardia di Finanza di Roma e Frosinone: sotto chiave società, conti correnti, terreni e auto di lusso riconducibili all’imprenditore al centro dell’indagine - facebook.com Vai su Facebook

Imprenditore denuncia i suoi due estorsori e li fa arrestare - Un imprenditore di Reggio Calabria, titolare di un distributore di carburante, ha denunciato due persone che avevano tentato un'estorsione ai suoi danni, consentendone l'arresto da parte della Squadra ... Lo riporta ansa.it

Trovato con 2 chili di droga: insospettabile arrestato ad Alatri - Blitz antidroga ieri mattina alle prime luci dell’alba tra le zone di Alatri, Pignano e Tecchiena. Da ilmessaggero.it

Reggio, imprenditore denuncia due estorsori e li fa arrestare - Un imprenditore di Reggio Calabria, titolare di un distributore di carburante, ha denunciato due persone che avevano tentato un'estorsione ai suoi danni, consentendone l'arresto da parte della Squadra ... Scrive rainews.it