Alatri imprenditore dei carburanti arrestato | nel distributore trovati hashish e cocaina

Frosinonetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore del settore dei carburanti di Alatri, Claudio Di Mauro, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Frosinone, dopo il rinvenimento di un ingente quantitativo di droga — tra hashish e cocaina — nascosto all’interno del suo distributore.L’uomo, considerato fino a oggi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

