Scontro sulla statale 106 in provincia di Cosenza due morti

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Il tratto, all'altezza del km 25, è stato temporaneamente chiuso al traffico, secondo quanto fa sapere Anas. Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com